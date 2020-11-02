Чувашия сокращает госдолг

По итогам девяти месяцев 2020 года суммарный государственный долг субъектов страны вырос на 3,1%, составив 2,18 триллиона рублей. В 30 субъектах он сократился, в 16 не изменился и в 39 вырос по сравнению с началом года. Об этом сообщает агентство «РИА Рейтинг» со ссылкой на Минфин России.

Наиболее заметное сокращение долга — на 41,8%, — отмечается в Тверской области. Еще трем регионам — Воронежской области, Чувашской Республике и Брянской области — за девять месяцев удалось погасить более 30% его объема. Причиной существенного сокращения в этих субъектах является полное погашение задолженности перед коммерческими банками. В то же время самый ощутимый вклад в рост госдолга в целом по стране внесли Санкт-Петербург, Свердловская, Московская и Томская области.

В структуре долга почти половина бюджетных кредитов. Как отмечают аналитики, на 1 октября их доля составила 48%, что на 6 процентных пунктов больше, чем на 1 января 2020 года.