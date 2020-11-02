Выезд на «встречку» оказался смертельным…

Обзор дорожных происшествий за неделю.

 Серьезное ДТП произошло ранним утром 3 ноября на трассе А-151 в Канашском районе, недалеко от села Шихазаны. Автомобиль «Лада Калина» вылетел на полосу встречного движения и столкнулся с большегрузом. Водитель легковушки, 21-летний житель Вурнарского района, погиб на месте до приезда скорой помощи. Водитель большегруза не пострадал. Удар при столкновении был такой силы, что легковушка превратилась в груду металла, а грузовик с цистерной опрокинулся на бок. В результате аварии перевозимый груз — химический реагент для очищения воды — пролился на грунт. По данным сотрудников ГУ МЧС России по Чувашской Республике, реагент в данной концентрации не представляет угрозы для окружающей среды.

 В этот же день в 17.05 водитель автомобиля «Лада Гранта», выезжая с прилегающей территории не уступил дорогу «Фольксвагену». В результате удара иномарку отбросило на стоящий «Хендай». У 25-летнего водителя отечественного автомобиля не было водительского удостоверения. Его доставили в больницу, где взяли анализ крови на наличие алкоголя.

 А примерно через час на площади Республики в Чебоксарах водитель «Порше Макан» совершил наезд на двух школьниц 10 и 11 лет, переходивших дорогу. С места происшествия 31-летний водитель иномарки скрылся. Был объявлен план перехват, ночью он был разыскан. Как показало освидетельствование, мужчина был трезв. К счастью, дети серьезно не пострадали и после госпитализации и медицинского обследования были отпущены домой. По данному факту МВД по Чувашии проводит проверку.

 Не без ушибов и повреждений закончился и другой инцидент на дороге, случившийся утром 4 ноября. На Московском проспекте Чебоксар водитель троллейбуса совершил экстренное торможение. Пострадал 84-летний пассажир, получивший повреждение мягких тканей головы. Пенсионер был госпитализирован и позже отпущен домой.

 Дорожная авария со смертельным исходом произошла ранним утром 8 ноября на 585 км трассы М-7. Из-за несоблюдения дистанции житель Ядринского района, управлявший автомобилем ГАЗ-2747, столкнулся с ехавшим впереди КамАЗом с прицепом. В результате пострадал 20-летний водитель «Газели», а его пассажир скончался на месте происшествия.

 В этот же день случилось еще одно ДТП со смертельным исходом. Около 18 часов в Цивильском районе на автодороге А-151 Цивильск — Ульяновск водитель «Лады Ларгус» совершил наезд на пенсионерку, которая переходила дорогу вне пешеходного перехода и не имела на одежде светоотражающих элементов. 65-летняя женщина погибла на месте до приезда скорой помощи.

 10 ноября около 8.45 утра на Соляном проезде в Чебоксарах в ДТП попала автоледи, находившаяся за рулем «Фольксвагена Туарег». Выезжая на дорогу, молодая женщина не справилась с управлением, в результате чего иномарка столкнулась с проезжавшей мимо «Газелью». Удар был такой силы, что оба автомобиля изрядно помяло. Виновница ДТП, 33-летняя автоледи, получила травмы и была доставлена в Республиканскую клиническую больницу.

20 тонн химического реагента вылилось в результате аварии в Канашском районе. Фото МЧС по Чувашии.