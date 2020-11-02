Здоровая мама — здоровый малыш

Автор: Анастасия КовалеваВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Проект «Советской Чувашии» и Президентского перинатального центра вышел в финал конкурса «Святость материнства–2020». Главная цель конкурса, который проводит фонд Андрея Первозванного, — защита материнства и детства, повышение рождаемости за счет сохранения беременности у женщин в ситуации репродуктивного выбора. Отделение охраны репродуктивного здоровья Президентского перинатального центра Минздрава Чувашии, социально-психологический центр «Фокус» и наша газета как информационный партнер выступили с проектом совместной работы.

По итогам конкурса будут награждены 28 лауреатов. А нам предстоит побороться за победу в номинации «Лучшая команда специалистов по организации доабортного консультирования и просветительской деятельности по охране репродуктивного здоровья и пропаганды семейных ценностей в СМИ». В планах — лекции со школьниками и студентами на тему здорового образа жизни, ответы на волнующие подростков вопросы, консультирование молодых семей.

Опубликовано: 9 ноября 2020 г.


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