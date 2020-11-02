Янгильдинский изобретатель и антенны на телебашне

История республики на страницах «СЧ».

90 лет назад — 6 ноября 1930 года

Крестьянин из деревни Янгильдино И.П. Орлов, самостоятельно изучивший ремесло часовщика, изобрел «воздушные часы», ходящие без пружины, волоска и гирь. Конструкция этих часов очень простая.

«Кроме того им же изобретены башенные часы размером 110 см в диаметре. Эти часы отличаются от обыкновенных башенных часов тем, что они заводятся сразу на 2 недели и весят лишь 2 кг, тогда как вес башенных часов равен 3000 кг (3 тонны). Как видно получается громадная экономия.

Тов. Орлов в данное время работает над изобретением модели воздушного двигателя. По его расчетам, эта машина сможет заменить 5 лошадиных сил при полной экономии горючего материала. Означенный двигатель явится доступным и полезным при сельском хозяйстве.

Но в своих изобретениях тов. Орлов один. Бюро изобретений при ЦСНХ еще не поинтересовалось изысканиями изобретателя и не оказало ему практической помощи — как технической, так и материальной.

Обзорский».

70 лет назад — 3 ноября 1950 года

С каждым годом все больше и больше появляется новых зданий в Чебоксарах. Столица Чувашии растет, становится благоустроеннее.

На снимке: строительство 36-квартирного дома горсовета на улице Карла Маркса. Фото А. Костина.

50 лет назад — 6 ноября 1970 года

На новой телевизионной башне Чебоксар ведутся заключительные работы — монтаж антенн фидерной системы первой программы. С вводом башни в строй зона уверенного приема увеличится с 50 км до 80-85 км.

«В декабре прошлого года началось сооружение этого почти 200-метрового гиганта. И вот уже совсем близок момент, когда новая башня примет эстафету от своей предшественницы, значительно раздвинув границы телевизионного вещания…

С высоты телебашни открывается живописная картина Чебоксар с четкими контурами новых жилых массивов. На юг устремилась прямая стрела Канашского шоссе. На севере простираются заснеженные заволжские леса. Серой лентой извивается Волга. Хорошо видны перемычки будущей гидроэлектростанции. Видны Новочебоксарск, Кугеси… <…>

Где-то на сотой отметке башни, стоя в подвесной люльке, Владимир Первушев и Николай Карасов стыковали секции коаксиального фидера, который соединит антенну первой программы с передатчиком «Якорь». Фидер — это обычная труба, окрашенная в желтый цвет. Она служит экраном. А внутри нее — медный стержень, по которому потом побегут от передатчика к антенне сигналы изображения и звука. <…>

Все видео- и звуковые сигналы передач первой программы завтра впервые будут передаваться антеннами новой 196-метровой башни Чебоксарского телецентра.

Н. Пейков».

Этот снимок сделан на высоте 190 метров. Выше — только небо. Фото В. Шемарова

40 лет назад — 7 ноября 1980 года

В створе будущей плотины Чебоксарской ГЭС уже несколько дней идет перекрытие Волги. В нем участвуют водители автотранспортного объединения, выполнившие личную пятилетку.

«Они сбрасывают с кузовов самосвалов многотонные бетонные глыбы, камни. Весь этот тяжелый груз обрушивается в проран, где бурлит и пенится вода. Нет, не так просто покорить Волгу. Однако в этом могучем единоборстве река все больше уступает человеку. 5 ноября совершен еще один важный шаг на пути к трудовой победе: в 23 часа 50 минут земснаряд № 438, где начальником Александр Самакин, прорвал верховую перемычку, и волжская вода пошла через водосливную плотину и донный водосброс здания ГЭС. Это уже несколько ослабило скорость течения воды в проране, засыпка которого теперь пойдет быстрей. Экипажи пяти земснарядов ведут сегодня разборку верховой и низовой перемычек, расширяя новое русло. Штурм Волги продолжается».

На снимке: днем и ночью не затихают работы по перекрытию Волги. Фото В. Шемарова.