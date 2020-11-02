Светлана Каликова назначена министром культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики

2 ноября Глава Чувашии Олег Николаев подписал Указ о назначении Светланы Каликовой министром культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики. А ранее, с 23 сентября этого года, Светлана Каликова руководила Минкультуры республики в статусе и.о.