Светлана Каликова назначена министром культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики

2 ноября Глава Чувашии Олег Николаев подписал Указ о назначении Светланы Каликовой министром культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики. А ранее, с 23 сентября этого года, Светлана Каликова руководила Минкультуры республики в статусе и.о.
Опубликовано: 2 ноября 2020 г.
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