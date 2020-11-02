3 ноября выберут нового главу администрации Чебоксар

Конкурс на замещение должности главы администрации Чебоксар прошел вчера в администрации города. Заседание конкурсной комиссии провел первый заместитель председателя правительства Чувашии — министр финансов Михаил Ноздряков. Как сообщают в пресс-службе администрации Чебоксар, к участию в конкурсе было допущено пять кандидатов: Дмитрий Попов, Юрий Шакеев, Олеся Абашева, Алексей Ладыков и Владимир Владимиров. Члены комиссии провели с ними личные собеседования, а затем конкурсанты публично рассказали о своем видении развития Чебоксар. По результатам голосования Чебоксарскому горсобранию депутатов были рекомендованы две кандидатуры — 43-летний Алексей Ладыков, уже работавший на посту главы администрации города, и 40-летняя предпринимательница Олеся Абашева. Свой выбор городские депутаты сделают уже сегодня.