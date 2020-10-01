АЛЬБИНА ЕГОРОВА

председатель Государственного Совета Чувашии

«Сурский рубеж — это скорбная, но вместе с тем славная страница истории чувашского народа. Это символ беспримерного трудового подвига женщин нашей республики. В то время, как мужчины воевали на фронте, женщины, невзирая на голод, холод и нечеловеческую усталость, отдавали все свои силы строительству резервных укреплений, чтобы не пустить врага вглубь страны. Мы, наши дети, все поколения должны знать о подвиге участников этого героического строительства, чтить память тех, кто выжил, и тех, кто не вынес непосильной работы».