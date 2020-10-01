На проспекте Ивана Яковлева трактор ломает новый тротуар

Автор: Людмила АрзамасоваВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Благодаря реконструкции проспекта Яковлева в Чебоксарах вдоль оживленной трассы местами обновили и тротуары. Как радовались пару месяцев назад свежеуложенному асфальту пешеходы, преодолевающие участок от остановки Питомник и далее – к Ботаническому саду. А народ там осенью ходит часто – в этом направлении расположен коллективный сад.
Но, как говорится, недолго музыка играла. В минувшую среду перед глазами дачников, собиравшихся на сумках с колесиками да на велосипедах вывезти остатки урожая, предстала ужасающая картина: беспощадный экскаватор «с мясом» вырывал новенький тротуар, превращая пешеходную дорожку в непроезжаемое препятствие. «Что случилось? Там забыли проложить какие-то трубы? Сколько денег из бюджета уйдет на переделку?» — звонили в редакцию «СЧ» расстроенные горожане.

— На участке тротуара вдоль проспекта Ивана Яковлева специалистами нашего управления и строительного контроля выявлены просадки асфальтобетона на тротуарной части, — сообщил Олег Белов, директор МБУ «Управление ЖКХ и благоустройства» г. Чебоксары. — В адрес подрядной организации ООО «ВолгаДорЛайн», выполняющей реконструкцию проспекта, направлено предписание об устранении дефектов. 28 октября подрядчик приступил к устранению выявленных недочетов. Объект еще не был принят в эксплуатацию. Все недочеты подрядчик устраняет за свой счет.

Опубликовано: 29 октября 2020 г.


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