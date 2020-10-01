В 19 муниципалитетах Чувашии снизились собственные доходы в бюджет

По данным ежемесячного мониторинга Минфина Чувашии, на 1 октября в консолидированные бюджеты муниципальных районов и городских округов поступили доходы в сумме 18,03 млрд рублей. В том числе налоговые и неналоговые 5,3 млрд — со снижением к аналогичному прошлогоднему периоду на 6%.

Собственные доходы выросли только в 7 муниципалитетах, в том числе в Шемуршинском (на 2,9%), Алатырском (на 2,3%), Цивильском (на 2,1%) районах. В 19 муниципальных образованиях они упали, наиболее заметно в Шумерле (на 19,8%), Канаше (на 18,2%), в Ядринском районе (на 12,4%).

Межбюджетные трансферты из республиканского бюджета в консолидированные бюджеты муниципалитетов на указанную дату перечислены в сумме 14 млрд рублей — 58,3% к годовым плановым назначениям. Рост к уровню аналогичного периода 2019 года на 11,6%.

Расходы консолидированных бюджетов муниципалитетов за 9 месяцев составили 19,8 млрд рублей с ростом к уровню аналогичного периода 2019 года на 5,9%. Исполнение, как видно, с дефицитом в сумме 1,8 млрд рублей.