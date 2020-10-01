Министра финансов порадовали расходы бюджета

И техника для АПК, и зарплаты бюджетников

На состоявшемся в минувшую пятницу внеочередном заседании правительства под председательством Главы Чувашии Олега Николаева принят проект уточнений в республиканский бюджет на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. Согласно им расходная часть увеличивается на 8,2 млрд рублей.

Как доложил первый вице-премьер — министр финансов Михаил Ноздряков, в итоге общий объем доходов составит 69,7 млрд рублей — на 13,3% больше запланированного и на 11,1 млрд (на 19%) выше уровня прошлого года.

В условиях «необычной, нестандартной ситуации пандемии исполнение бюджета проходит достаточно непросто», отметил Михаил Ноздряков. Наиболее напряженная ситуация сложилась во втором квартале, когда недопоступления в казну оказались самыми ощутимыми. На 1 июля снижение собственных доходов к аналогичной прошлогодней дате составило 383 млн рублей. В итоге все это не позволяет достичь запланированного на 2020 год объема собственных доходов. В проекте уточнений они снижены на 1,3 млрд рублей, составив в сумме 30,4 млрд рублей, или 99,2% к прошлогоднему уровню. Основное снижение — по налогу на прибыль предприятий, существенное недопоступление и по акцизам на нефтепродукты.

Тем не менее предпринимаемые меры способствуют стабилизации в поступлении собственных доходов. За 9 месяцев бюджет исполнен по ним в объеме 22,2 млрд рублей, что больше аналогичного периода прошлого года на 2,7%. Безвозмездные поступления из федерального бюджета и Фонда содействия реформированию ЖКХ оцениваются в объеме 37,6 млрд рублей с ростом на 9,6 млрд (в 1,3 раза) к плану текущего года и на 11,4 млрд рублей (в 1,4 раза) к уровню 2019 года. В итоге общий объем доходов республиканского бюджета увеличивается до 69,7 млрд рублей.

Значительную часть дополнительных доходов предлагается выделить на возмещение части затрат сельхозтоваропроизводителей на техническую модернизацию. Как сообщил Михаил Ноздряков, на эти цели предложено направить 261,5 млн рублей. А общий объем средств с учетом перераспределения составит 345,8 млн рублей. Предлагается также предусмотреть средства на возмещение части затрат социально значимым предприятиям мукомольной промышленности на реализацию по сниженным ценам муки для хлебозаводов, осуществляющих свою деятельность на территории республики.

Дополнительно предусматривается направить 135,2 млн рублей на повышение заработной платы работников бюджетных учреждений. Немаловажно также, что межбюджетные трансферты муниципалитетам вырастут на 2,6 млрд рублей (на 10,9%) к утвержденным назначениям, составив в итоге 26,8 млрд рублей.

Расходы бюджета согласно уточнениям увеличиваются на 8,8 млрд рублей (на 14%) и оцениваются в 71,8 млрд. Это выше уровня 2019 года на 16,6 млрд рублей (в 1,3 раза). В эту сумму входят расходы уже распределенные и частично освоенные в рамках реализации мероприятий по борьбе с коронавирусной инфекцией. На эти цели направлено 2,8 млрд рублей, на реализацию программ социально-экономического развития Чувашии — 2,2 млрд рублей, на поддержку граждан — 1,7 млрд рублей.

Оценивая расходную часть, Михаил Ноздряков отметил, что «это рост на 30 процентов к уровню 2019 года. Планка за 70 миллиардов рублей очень порадовала и удивила. Посмотрев ретроспективу, убедился, что такого объема расходов у нас еще не было. В 2010 году объем расходной части бюджета составлял 29,3 млрд рублей, потом произошел достаточно приличный рост в 2012 году — 35,2 млрд рублей. То есть практически за десять лет расходная часть бюджета увеличилась почти в 2,5 раза», — сказал он.

Как отметил Глава республики Олег Николаев, работа над уточнениями бюджета проделана большая, но есть еще и что дорабатывать. В оставшееся время до утверждения изменений в парламенте он предложил провести так называемое «нулевое чтение» законопроекта с участием депутатов всех политических фракций Госсовета Чувашии.