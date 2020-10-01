Между Чебоксарами и Новочебоксарском откроют новый маршрут

В последнее время участились жалобы пассажиров межмуниципальных маршрутов «Чебоксары-Новочебоксарск» на столпотворение в часы пик на остановках. Людям приходится долго ждать свой транспорт, автобусы едут битком, о соблюдении социальной дистанции тут и речи не идет.

По поручению Главы Чувашии Олега Николаева вопрос под личный контроль взял руководитель Минтранса Чувашии Владимир Осипов. По данным ведомства, на семи межмуниципальных маршрутах ежедневно в рейс выходит более 150 единиц подвижного состава. Но, как выяснилось, этого недостаточно.

Как сообщил министр, в настоящее время проводится проверка в утренние часы пик, как автобусы соблюдают интервалы движения, сколько транспортных единиц находится на маршруте. Кроме этого, Постановлением Кабмина Чувашии от 14.10.2020 г. №579 внесены изменения в Документ планирования регулярных перевозок по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в Чувашской Республике на 2020 — 2024 годы, в том числе направленные на то, чтобы улучшить качество работы общественного транспорта между Чебоксарами и Новочебоксарском. В частности планируется заменить микроавтобусы на автобусы среднего класса на межмуниципальных маршрутах 101с, 220, 234, 262, 270 и 331.

Проблема также обсуждалась на встрече с представителями Общероссийского народного фронта и депутатами. В итоге предложено было рассмотреть возможность открыть новый маршрут между городами. Схема пути его следования уже разрабатывается. После того, как ее согласуют с Минтрансом, будут искать перевозчика на новый маршрут.