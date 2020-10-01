Доходная часть республиканского бюджета увеличится на 8,2 млрд

На состоявшемся сегодня внеочередном заседании правительства под председательством Главы Чувашии Олега Николаева принят проект изменений к закону «О республиканском бюджете Чувашской Республики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

В условиях пандемии исполнение бюджета проходит достаточно непросто, отметил, представляя проект поправок, первый вице-премьер — министр финансов Михаил Ноздряков. Наиболее напряженная ситуация сложилась во втором квартале, когда недопоступления в казну оказались самыми ощутимыми. Но предпринимаемые как на федеральном, так и на республиканском уровне меры позволяют на сегодня говорить о стабилизации обстановки.

В целом же, однако, достичь запланированных на 2020 год значений собственных доходов не представляется возможным, констатировал министр. Согласно вносимым уточнениям, объем налоговых и неналоговых доходов ожидается в сумме 30,4 млрд рублей, что на 1,3 млрд (на 4,3%) меньше утвержденного годового плана и на 242 млн рублей (на 0,8%) ниже уровня 2019 года. В то же время безвозмездные поступления в республиканский бюджет оцениваются в объеме 39,4 млрд рублей с ростом на 9,6 млрд (в 1,3 раза) к плану текущего года и на 11,4 млрд рублей (в 1,4 раза) к уровню 2019 года.

В итоге общий объем доходов республиканского бюджета составит 69,7 млрд рублей — это на 8,2 млрд (на 13,3%) больше запланированного и на 11,1 млрд (на 19%) выше уровня прошлого года.

Расходы бюджета, согласно уточнениям, увеличиваются на 8,8 млрд рублей (на 14%) и оцениваются в 71,8 млрд. Это выше уровня 2019 года на 16,6 млрд рублей (в 1,3 раза). В эту сумму входят расходы уже распределенные и частично освоенные в рамках реализации мероприятий по борьбе с коронавирусной инфекцией. На эти цели направлено 2,8 млрд рублей, на реализацию программ социально-экономического развития Чувашии – 2,2 млрд рублей, на поддержку граждан — 1,7 млрд рублей.

Значительную часть дополнительных доходов предлагается выделить на возмещение части затрат сельхозтоваропроизводителей на техническую модернизацию, а также на повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы, на осуществление единовременной выплаты семьям, имеющим трех и более детей. Увеличиваются расходы на социально-культурную сферу. Немаловажно также, что межбюджетные трансферты муниципалитетам вырастут на 2,6 млрд рублей (на 10,9%) к утвержденным назначениям, составив в итоге 26,8 млрд рублей.

На заседании также принят проект изменений в закон «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Чувашской Республики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».