Поисковики Беларуси нашли погибшего бойца из Чувашии

На этой неделе в ходе поисковых работ в Витебской области у деревни Клевцы Лиозненского района военнослужащие 52-го специализированного поискового батальона Вооруженных сил Республики Беларусь совместно с поисковой группой «Батьковщина» подняли останки 38 бойцов, погибших в октябре 1943 года. Вместе с товарищами был похоронен в этом месте и уроженец деревни Антипинка Порецкого района Василий Петрович Меньшов, 1917 года рождения. Определить, что это именно он, поисковикам удалось по заржавевшей медали «За боевые заслуги» — на тыльной ее стороне отчетливо виден наградной номер 486366. Медаль эта помощнику командира взвода 3-й стрелковой роты старшему сержанту Меньшову была вручена приказом по 938-му стрелковому полку 306-й стрелковой дивизии за то, что он, «находясь на переднем крае обороны с февраля по 12 марта 1943 г., уничтожил метким огнем 10 фрицев». Работники Антипинской библиотеки сейчас ведут поиск родственников старшего сержанта Меньшова. Его останки могут быть переданы для захоронения на родине.