Поисковики Беларуси нашли погибшего бойца из Чувашии

На этой неделе в ходе поисковых работ в Витебской области у деревни Клевцы Лиозненского района военнослужащие 52-го специализированного поискового батальона Вооруженных сил Республики Беларусь совместно с поисковой группой «Батьковщина» подняли останки 38 бойцов, погибших в октябре 1943 года. Вместе с товарищами был похоронен в этом месте и уроженец деревни Антипинка Порецкого района Василий Петрович Меньшов, 1917 года рождения. Определить, что это именно он, поисковикам удалось по заржавевшей медали «За боевые заслуги» — на тыльной ее стороне отчетливо виден наградной номер 486366. Медаль эта помощнику командира взвода 3-й стрелковой роты старшему сержанту Меньшову была вручена приказом по 938-му стрелковому полку 306-й стрелковой дивизии за то, что он, «находясь на переднем крае обороны с февраля по 12 марта 1943 г., уничтожил метким огнем 10 фрицев». Работники Антипинской библиотеки сейчас ведут поиск родственников старшего сержанта Меньшова. Его останки могут быть переданы для захоронения на родине.
Опубликовано: 22 октября 2020 г.
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