Мемориал «Строителям безмолвных рубежей…» появится вблизи трассы М-7 в Козловском районе

Большой мемориальный комплекс должен появиться в следующем году в Козловском районе. Как будет выглядеть мемориал строителям Сурского и Казанского оборонительных рубежей, будет решать всероссийское голосование. Об этом 19 октября в ходе еженедельной планерки сообщила заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашии – и.о. министра образования и молодежной политики Чувашии Алла Салаева.

По ее словам мемориал «Строителям безмолвных рубежей…» должен стать символом стойкости и мужества тех, кто в годы войны работал в тылу.

Она также отметила, что совместно с Минкультуры России разработана и подготовлена «дорожная карта», согласно которой на 3 га земли недалеко от села Байгулово рядом с федеральной трассой М7 до конца года уже будет проведен весь комплекс геологических и геодезических работ.

То, как будет выглядеть сооружение в целом, решат после подведения итогов всероссийского творческого конкурса на лучшее архитектурно-художественное решение памятника.

«С 15 октября мы начали подготовку к проведению всероссийского конкурса по сбору идей, каким будет мемориал, как он должен будет выглядеть. Проходить он будет на открытой площадке — единой платформе творческих конкурсов и голосований «Российского военно-исторического общества», — отметила Алла Салаева.

Конкурс продлится до 15 февраля. Открытие мемориала запланировано на октябрь 2021 года.

Ранее тему обсуждали на федеральном уровне, она предварительно одобрена Министерством культуры Российской Федерации.