Бюджет — 2021: социальная направленность сохраняется, поддержка муниципалитетов увеличивается

Доля расходов на социально-культурную сферу в проекте республиканского бюджета на 2021 год составляет почти 70%. Документ с учетом бюджета на плановый период 2022 и 2023 годов принят на прошлой неделе на заседании правительства под председательством Главы Чувашии Олега Николаева.

При формировании бюджета учитывались риски из-за пандемии, сказал в своем докладе первый вице-премьер — министр финансов Михаил Ноздряков. Прежде всего эта неопределенность отражается на прогнозировании доходов на 2022–2023 годы ввиду некоторого снижения ВРП и индекса промышленного производства. Но в среднесрочной перспективе прогнозируется положительная динамика этих показателей, и как следствие — рост реальных денежных доходов населения.

Доходы бюджета на 2021 год планируются в объеме 58,3 млрд рублей. В том числе собственные в объеме 30,8 млрд рублей — на 2,1% выше уровня 2020 года. В 2022–2023 годах прогнозируется более существенный прирост — соответственно на 7,6% и 4,5%. Основные поступления — стабильно от НДФЛ и налога на прибыль организаций. При расчете собственных доходов учтены изменения федерального и республиканского налогового законодательства, нацеленные на создание условий для стимулирования и восстановления экономики, в том числе путем снижения налоговой нагрузки на субъекты малого и среднего предпринимательства и активизации инвестиционной деятельности, констатировал Михаил Ноздряков.

Безвозмездные поступления, исходя из проекта федерального бюджета, внесенного в Госдуму РФ, ожидаются в размере 16,2 млрд рублей, с ростом к первоначально утвержденному бюджету текущего года на 38,3%. (Нынешний объем межбюджетных трансфертов из федерального центра вырос по сравнению с первоначально утвержденными цифрами в 1,8 раза).

Расходы республиканского бюджета в 2021 году составят 61,1 млрд рублей. Первоочередное внимание при распределении средств уделено достижению целей и показателей национальных проектов. В 2021 году на них предусмотрено около 9 млрд рублей, а на трехлетний период — более 26 млрд рублей.

Приоритетной остается социальная направленность бюджета, подчеркнул министр. Доля расходов на социально-культурную сферу оценивается в 2021 году на уровне 69,4%. В том числе на социальную политику предполагается направить 18,4 млрд рублей, 5,2 млрд — на поддержку материнства и детства, 3 млрд — на поддержку малоимущих. Солидные ассигнования предусматриваются на создание новых мест в дошкольных учреждениях, на модернизацию материально-технической базы и капитальный ремонт учреждений образования. В целом ассигнования на развитие образования в следующем году составят 17,5 млрд рублей.

МИХАИЛ НОЗДРЯКОВ,

первый вице-премьер — министр финансов: «Более 604 млн рублей на бесплатное питание учеников начальных классов заложено в проекте бюджета на 2021 год. С 1 сентября им обеспечены 65,4 тыс. детей. По решению Президента России в следующем году продолжатся доплаты за классное руководство. На эти цели предусмотрено 542,7 млн рублей».

Здравоохранение получит 4,3 млрд рублей, 1,7 млрд предлагается направить на модернизацию учреждений, 163,5 млн — на строительство больниц и ФАПов. Расходы в сфере культуры в 2021 году оцениваются в объеме 1,1 млрд рублей.

Как отметил министр, несмотря на существенные изменения доходной части и наличие кризисных рисков, в бюджете 2021 года предусмотрены инвестиционные расходы в объеме 7,3 млрд рублей, что на 34,5% больше уровня нынешнего года. Существенно — в 3,3 раза к уровню 2020 года — увеличилась сумма на проведение проектно-изыскательных работ. Приоритет в инвестиционной программе отдается проектам, обозначенным в Комплексной программе социально-экономического развития Чувашской Республики на 2020-2025 годы.

Особо пристальное внимание в проекте бюджета нынче отведено финансовой поддержке муниципальных образований. На 2021 год межбюджетные трансферты местным бюджетам предусмотрены в сумме 22,2 млрд рублей — с ростом на 7,4% к первоначальному объему. При этом, по словам Ноздрякова, в течение года сумма будет меняться в сторону увеличения.

Для снижения финансовой нагрузки на местные бюджеты в проекте предусмотрены меры поддержки, инициированные Главой республики. К примеру, финансирование строительства и реконструкции объектов муниципальной собственности в рамках региональных проектов, кроме объектов Чебоксар, берет на себя республиканский бюджет. Предполагается, что заказчиком по этим стройкам будет выступать Служба единого заказчика Минстроя Чувашии.

Объем субвенций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений запланирован с ростом к уровню 2020 года в 1,8 раза, или на 360,6 млн рублей. В итоге в 2021 году общая сумма составит 808 млн рублей, что позволит высвободить средства муниципальных районов, поскольку они ежегодно направляли на дополнительную поддержку поселений из собственных бюджетов порядка 300 млн рублей.

Как уже сообщалось, Глава республики поручил в этом году начать работу правительственной комиссии по инвентаризации полномочий органов местного самоуправления. Она уже приняла решение о централизации с 1 января 2021 года на республиканском уровне системы многофункциональных центров, осуществляющих деятельность в форме муниципальных учреждений. На данные цели направят 192 млн рублей, при этом у муниципалитетов высвободятся соответствующие средства.

Дополнительная поддержка в бюджете предусматривается и для малого и среднего бизнеса. В частности, рассматривается возможность снижения ставок по упрощенной системе налогообложения, расширению видов патентной системы. Обсуждается также изменение подходов по установлению ставок налога на имущество организаций, исчисляемого от кадастровой стоимости.

Поблагодарив за качественную подготовку проекта бюджета, Олег Николаев отметил его формирование, «с одной стороны, с увеличением социальной поддержки, а также увеличение поддержки муниципалитетов по различным направлениям. А самое главное — увеличение наших инвестиционных возможностей. Это позволит нам уверенно смотреть в завтрашний день».