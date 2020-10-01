Утвержден проект республиканского бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Как доложил на сегодняшнем заседании правительства под председательством Главы республики Олега Николаева первый вице-премьер — министр финансов Михаил Ноздряков, доходы республиканского бюджета в 2021 году прогнозируются в объеме 58,3 млрд рублей. В том числе собственные — 30,8 млрд рублей с ростом к уровню 2020 года на 2,1%. Целевые безвозмездные поступления, исходя из проекта федерального бюджета, внесенного в Госдуму РФ, ожидаются в объеме 16,2 млрд. рублей с ростом к первоначально утвержденному бюджету текущего года на 38,3%.

Расходы бюджета на 2021 год сформированы в объеме 61,1 млрд рублей. Первоочередное внимание при распределении средств уделено достижению целей и показателей национальных проектов, на реализацию которых в 2021 году предусмотрено порядка 9 млрд рублей. А на трехлетний период – более 26 млрд рублей.

Сохраняется социальная направленность бюджета. Доля расходов на социально-культурную сферу оценивается в 2021 году на уровне 69,4%. На социальную политику предполагается направить 18,4 млрд. рублей.

Большое внимание в трехлетку будет уделено финансовой поддержке муниципальных образований. На 2021 год межбюджетные трансферты местным бюджетам предусмотрены в сумме 22,2 млрд. рублей. Из них объем финансовой помощи, распределяемой муниципалитетами самостоятельно, составит 1,5 млрд. рублей — с ростом к 2020 году на 12,1%. Законопроектом предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 3,1 млрд. рублей на реализацию мероприятий индивидуальной программы социально-экономического развития Чувашской Республики до 2024 года.