Газированная вода и не только… Чебоксары, середина 1950-х годов

Фото Конона Белкова

Автоматы по продаже газировки (3 копейки с сиропом, 1 копейка без сиропа) появятся в городе чуть позже. А пока летом у магазинов стояли вот такие тележки, которые по-научному назывались сатураторными установками по продаже газированной воды.

В жару подошел, выпил стаканчик газировки и идешь дальше. Но находились люди, которые всегда видели непорядок в привычных вещах, как, к примеру, некая А. Гордеева, писавшая в июне 1954 года в газетную рубрику «Короткие сигналы»: «Продажа газированной воды в г. Чебоксарах производится в антисанитарных условиях. Сатураторные установки как следует не оборудованы, и вода после мытья посуды льется на тротуар. Например, возле установки у 36-квартирного дома всегда стоят лужи».

Да, действительно, эти установки не были стационарными, все зависело от того, как далеко можно было донести довольно-таки тяжелый баллон с углекислым газом и протянуть шланг с водой. Далеко не получалось, поэтому ставились установки обычно у входа в магазин, а что лужи на тротуаре, так не будешь же подводить канализацию к каждой.

Читал эту заметку работник правоохранительных органов Белков или же нет — неизвестно, но благодаря ему мы и сегодня можем видеть этот «непорядок». Скорее всего еще и вид недостроенного здания сельхозинститута смущал тонкую натуру гражданки Гордеевой, так что понять ее можно. Письмо, кстати, заканчивалось так: «Сатураторщицы часто недоливают сироп в стаканы. Почему-то не налажена продажа газированной воды без сиропа». Словом, захотела водички попить, да о кирпич со стройки споткнулась, а пока пила эту несладкую газировку, в луже ноги промочила и даже в магазин не стала заходить. А мы зайдем.

Куда, в какой отдел, хотела направиться гражданка Гордеева, теперь уже неважно, но Конон Пименович явно направился в отдел под названием «Соки-воды», по совместительству торгующий и горячительными напитками. Посмотрим, как выглядел прилавок этого отдела шестьдесят лет назад. Старожилы города легко узнают в двух бутылках (высокие «с плечиками») над головой продавца водку «Столичную» ценой 3 рубля 7 копеек, а правее них водку «Московскую» по цене 2 рубля 87 копеек (цены после 1960 года). И припомнят они ценовой разброс между «элитной» и более «народной» продукцией. Двадцать копеек всего-то — цена двух пустых бутылок.

Кстати все, что мы видим на фотографии, производилось исключительно в нашем городе. Комбинат «Росглаввино», пивной и ликероводочный заводы выпускали в том числе и безалкогольную продукцию. Только шампанское и коньяк были привозными, Но «цена как за литр водки, да еще и клопами пахнет» — не брали коньяк в то время. Поэтому и бутылки с ним стоят в правом верхнем углу — сразу и не дотянешься.

И без чего невозможно представить отдел «Соки-воды» того времени — это стеклянные конусы для соков. Натуральных соков: томатного — из помидоров, тыквенного — из тыквы, сливового — из сливы… А также яблочного, грушевого, вишневого, виноградного и прочее.

Собственно, с небольшими изменениями по части интерьера все это сохранялось до 1985 года. Потом вся эта продукция потихоньку исчезла и больше уже никогда в этом магазине не появлялась. Сейчас в бывшем магазине № 39 Горпищеторга расположился ювелирный магазин. Но самое интересное, что в любом крупном сетевом магазине стеллажи, занятые только винно-водочной и коньячной продукцией, занимают больше места, чем вся площадь этого магазина.

Текст и обработка фотографий Владимира Трофимова

Рубрика «История в фотографиях» публикуется в рамках проекта «Сто лет республике», направленного на популяризацию знаний об истории Чувашии и ее сегодняшнем дне и выходящего при поддержке Мининформполитики республики.