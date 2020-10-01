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Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

ДЖАМБУЛАТ ХАТУОВ
первый заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации

«Если говорить о текущем довольно непростом аграрном периоде, хотелось отметить, что в Чувашии наметился широкий комплексный подход. Это связано с политикой, которую реализует Глава республики. На встрече министра сельского хозяйства России Дмитрия Патрушева и руководителя субъекта, которая состоялась в Москве, обсуждались вопросы дальнейшего развития, и мы сегодня даем высокую оценку стратегии ближайшего пятилетнего развития. Мы рассчитываем, что те индикаторы, которые заявила республика, будут выполняться, в том числе по наращиванию экспортного потенциала. Сегодня мы можем сказать, что регион стабильно развивается и вписывается в стратегию развития сельского хозяйства России с очень большими амбициозными планами. Так держать».

Опубликовано: 5 октября 2020 г.


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