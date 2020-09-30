Из Новочебоксарска — в столицу, из замов — в помощники

Ольга Чепрасова, на днях ушедшая с поста главы администрации Новочебоксарска, теперь будет работать в столице республики. Она возглавила отдел бухгалтерского учета и информатизации в Калининском районе Чебоксар. Сменил место работы и заместитель министра экономического развития и имущественных отношений Чувашии Олег Моляков. Согласно распоряжению Олега Николаева он назначен на должность помощника Главы Чувашской Республики, с заключением с ним срочного служебного контракта.
Опубликовано: 1 октября 2020 г.
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