18 резидентов готовы открыть в Новочебоксарске 21 новое производство

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Тему создания территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в г. Новочебоксарске Глава Чувашии Олег Николаев обсудил на двусторонней встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным, который находился 30 сентября с рабочим визитом в регионе.

18 потенциальных резидентов ТОСЭР готовы открыть 21 новое производство. Это позволит привлечь не менее 10 млрд. рублей инвестиций и создать более 1200 новых рабочих мест в Новочебоксарске.

Председатель Правительства России поддержал идею развития второго по значимости города республики.

Министр промышленности и торговли страны Денис Мантуров, который также посетил Чувашию вместе с Михаилом Мишустиным, в ближайшее время рассмотрит заявку Чувашии.

Опубликовано: 1 октября 2020 г.


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