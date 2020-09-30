18 резидентов готовы открыть в Новочебоксарске 21 новое производство

Тему создания территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в г. Новочебоксарске Глава Чувашии Олег Николаев обсудил на двусторонней встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным, который находился 30 сентября с рабочим визитом в регионе.

18 потенциальных резидентов ТОСЭР готовы открыть 21 новое производство. Это позволит привлечь не менее 10 млрд. рублей инвестиций и создать более 1200 новых рабочих мест в Новочебоксарске.

Председатель Правительства России поддержал идею развития второго по значимости города республики.

Министр промышленности и торговли страны Денис Мантуров, который также посетил Чувашию вместе с Михаилом Мишустиным, в ближайшее время рассмотрит заявку Чувашии.