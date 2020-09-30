Республиканское отделение Красного Креста передало службе скорой медицинской помощи средства индивидуальной защиты

В эти комплекты вошли перчатки, медицинские маски, защитные комбинезоны и респираторы-полумаски. Также для службы скорой помощи специалисты Красного Креста привезли наборы реагентов для выделения антител к коронавирусу.

После того, как необходимые для работы медиков комплекты и наборы были вручены, состоялось рабочее совещание, в котором приняли участие руководитель службы — главный врач республиканского центра медицины катастроф и скорой помощи Ольга Краузе и руководители республиканского отделения Красного Креста Алексей и Ольга Абукины. Как сообщают в Минздраве республики, на совещании обсудили меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории республики, а также варианты взаимодействия и дальнейшего сотрудничества Красного Креста и центра медицины катастроф.??

«Нашим врачам, фельдшерам, медсестрам и водителям очень важна поддержка, — отметила Ольга Краузе. — И мы очень благодарны республиканскому отделению Красного Креста за внимание и оказанную помощь».