Республиканское отделение Красного Креста передало службе скорой медицинской помощи средства индивидуальной защиты

Автор: Екатерина КазнинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В эти комплекты вошли перчатки, медицинские маски, защитные комбинезоны и респираторы-полумаски. Также для службы скорой помощи специалисты Красного Креста привезли наборы реагентов для выделения антител к коронавирусу. 
После того, как необходимые для работы медиков комплекты и наборы были вручены, состоялось рабочее совещание, в котором приняли участие руководитель службы — главный врач республиканского центра медицины катастроф и скорой помощи Ольга Краузе и руководители республиканского отделения Красного Креста Алексей и Ольга Абукины. Как сообщают в Минздраве республики, на совещании обсудили меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории республики, а также варианты взаимодействия и дальнейшего сотрудничества Красного Креста и центра медицины катастроф.??
«Нашим врачам, фельдшерам, медсестрам и водителям очень важна поддержка, — отметила Ольга Краузе. — И мы очень благодарны республиканскому отделению Красного Креста за внимание и оказанную помощь».

Опубликовано: 30 сентября 2020 г.


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