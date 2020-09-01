Всероссийскую федерацию гиревого спорта возглавил уроженец Чувашии

На отчетно-выборной конференции, состоявшейся на этой неделе в Санкт-Петербурге, новым президентом ВФГС избран 47-летний Сергей Кириллов. В республике и в стране этого человека хорошо знают. Родившийся в Козловке и живущий сейчас в городе на Неве Кириллов является многократным чемпионом России и мира по гиревому спорту, он — мастер спорта международного класса и главный тренер сборной страны. К новым обязанностям Сергей Кириллов приступит с начала следующего года, пояснил корреспонденту «СЧ» известный спортсмен и тренер по гиревому спорту Борис Глинкин. Он также уточнил, что в российской федерации гиревого спорта есть еще один представитель Чувашии, — комиссию по ветеранам возглавляет председатель Чувашского регионального отделения ВФГС Юрий Карпов.