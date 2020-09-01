Чувашский дуб за неделю набрал свыше 10 тысяч голосов

Автор: Елена ТрыВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Уже вторую позицию в списке претендентов на звание «Российское дерево года 2020» занимает старейшина чувашских дубрав — Ильинский дуб в Моргаушском районе. Активность людей, готовых поддержать 369-летнего исполина, бьет все рекорды. За неделю дуб набрал свыше 10 тысяч голосов и поднялся с четвертого места на второе.

Такое упорство заставляет немного нервничать сторонников лидера древесного соревнования — восточного платана из Дагестана. Сейчас наш дуб набрал чуть более 18 тысяч голосов, почти столько же было у фаворита конкурса неделю назад. Чтобы перегнать платан, нашему дубу не хватает порядка 7 тысяч голосов. До 1 октября еще есть возможность поддержать один из символов Чувашии.

Между прочим, радеет за победу чувашского юмана и врио Главы Чувашии Олег Николаев. В Инстаграме он даже опубликовал видеообращение к своим подписчикам, рассказав о конкурсе и Ильинском дубе. «Уважаемые друзья, голосуя за чувашский дуб, мы продвигаем Чувашию», — подчеркнул руководитель региона, призвав поддержать символ республики.
Напомним, проголосовать за старейшину чувашских дубрав можно на сайте rosdrevo.ru. В самой процедуре нет ничего сложного: на страничке конкурса нужно кликнуть на дерево № 4, поставить галочку в окошке «Я не робот» и нажать «голосовать».

СПРАВКА «СЧ»
Ильинский черешчатый дуб был презентован 29 июня 1966 года во время семинара, проведенного Министерством лесного хозяйства Чувашской АССР совместно с Областным правлением НТО лесной промышленности и лесного хозяйства. Постановлением республиканского Совета Министров в 1981 году он был объявлен памятником природы республиканского значения, а постановлением Кабинета Министров в 2000 году включен в единый пакет особо охраняемых природных территорий Чувашии. В 2012 году включен в реестр старовозрастных деревьев России.
По словам краеведов, в XIX веке дуб был одним из опытных образцов ученого-лесовода Бронислава Гузовского. Несмотря на солидный возраст, дерево до сих пор ежегодно выпускает листву, радует своей пышной кроной и дает желуди.

 

Фото Елены Тры

Опубликовано: 21 сентября 2020 г.


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