Чувашский дуб за неделю набрал свыше 10 тысяч голосов

Уже вторую позицию в списке претендентов на звание «Российское дерево года 2020» занимает старейшина чувашских дубрав — Ильинский дуб в Моргаушском районе. Активность людей, готовых поддержать 369-летнего исполина, бьет все рекорды. За неделю дуб набрал свыше 10 тысяч голосов и поднялся с четвертого места на второе.

Такое упорство заставляет немного нервничать сторонников лидера древесного соревнования — восточного платана из Дагестана. Сейчас наш дуб набрал чуть более 18 тысяч голосов, почти столько же было у фаворита конкурса неделю назад. Чтобы перегнать платан, нашему дубу не хватает порядка 7 тысяч голосов. До 1 октября еще есть возможность поддержать один из символов Чувашии.

Между прочим, радеет за победу чувашского юмана и врио Главы Чувашии Олег Николаев. В Инстаграме он даже опубликовал видеообращение к своим подписчикам, рассказав о конкурсе и Ильинском дубе. «Уважаемые друзья, голосуя за чувашский дуб, мы продвигаем Чувашию», — подчеркнул руководитель региона, призвав поддержать символ республики.

Напомним, проголосовать за старейшину чувашских дубрав можно на сайте rosdrevo.ru. В самой процедуре нет ничего сложного: на страничке конкурса нужно кликнуть на дерево № 4, поставить галочку в окошке «Я не робот» и нажать «голосовать».

СПРАВКА «СЧ» Ильинский черешчатый дуб

По словам краеведов, в XIX веке дуб был одним из опытных образцов ученого-лесовода Бронислава Гузовского. Несмотря на солидный возраст, дерево до сих пор ежегодно выпускает листву, радует своей пышной кроной и дает желуди.

Фото Елены Тры