Олег Николаев опроверг слухи о возврате к режиму ограничений из-за COVID-19

21 сентября на еженедельной планерке врио Главы Чувашии Олег Николаев отметил, что в минувшие выходные через социальные сети поступило много вопросов о возможном возвращении в ближайшие дни в ограничительный режим из-за COVID-19. Люди также опасаются, что перестанут работать торговые центры.

Глава региона пояснил, что сегодня предпосылок для введения ограничений нет.

«Уважаемые жители республики, оснований волноваться нет. Благодаря нашим совместным усилиям и принятым мерам в Чувашии ситуация достаточно стабильная, нет никаких планов по введению дополнительных ограничений», — сказал он.

При этом Олег Николаев отметил необходимость соблюдения всех мер безопасности, чтобы не допустить всплеска заболеваемости ковидом и не вернуться к ограничениям в будущем.

Олег Николаев призвал руководителей профильных министерств тщательно проработать планируемые меры по борьбе с инфекцией, в том числе в части контроля за выполнением мер безопасности.

«Важно также, чтобы разного рода слухи были своевременно зафиксированы и развеяны», — добавил он.