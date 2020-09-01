COVID-19: цифры и факты

По данным на 17 сентября, в Чувашии зарегистрировано 27 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего с начала года COVID-19 заболели 8248 жителей республики. Выздоровели 6974 человека, умерли 83.
Опубликовано: 17 сентября 2020 г.
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