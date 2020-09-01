Об открытии сессии

Очередная, сорок третья, сессия Госсовета ЧР шестого созыва состоится 15 сентября 2020 года в Большом зале заседаний Дома правительства (г. Чебоксары, Президентский бульвар, дом 17). Начало в 10 часов.

В связи с введением в Чувашии комплекса мер, направленных на противодействие распространению новой коронавирусной инфекции, участие в сессии представителей органов госвласти, органов местного самоуправления, общественных организаций и СМИ временно ограничено.