Об открытии сессии

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Очередная, сорок третья, сессия Госсовета ЧР шестого созыва состоится 15 сентября 2020 года в Большом зале заседаний Дома правительства (г. Чебоксары, Президентский бульвар, дом 17). Начало в 10 часов.
В связи с введением в Чувашии комплекса мер, направленных на противодействие распространению новой коронавирусной инфекции, участие в сессии представителей органов госвласти, органов местного самоуправления, общественных организаций и СМИ временно ограничено.

Опубликовано: 14 сентября 2020 г.


Читайте также:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.