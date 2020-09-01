План по севу озимых в хозяйствах Чувашии выполнен на 84%

По состоянию на 14 сентября в сельскохозяйственных организациях и крупных КФХ республики намолочено 905,5 тыс. тонн зерна при урожайности 32 ц/га. Валовой сбор текущего года превышает прошлогодний показатель на 31,8%, сообщает Министерство сельского хозяйства Чувашии. Высокая урожайность в Красноармейском (36,8 ц/га), Цивильском (35,8 ц/га) и Канашском (35,5 ц/га) районах.

Уборка картофеля продолжается в 19 муниципальных районах. Картофель убран с 1,2 тыс. га, при урожайности 195,7 ц/га собрано 23,4 тыс. тонн. В 14 районах идет уборка овощей открытого грунта. Овощи убраны с площади 109 га, при урожайности 362,6 ц/га собрано 4 тыс. тонн.

Думают сельчане и об урожае следующего года — на 14 сентября посеяно 88,6 тыс. га озимых зерновых, что составляет 84,4% к плану сева.