План по севу озимых в хозяйствах Чувашии выполнен на 84%

Автор: Игорь ГерасимовВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

По состоянию на 14 сентября в сельскохозяйственных организациях и крупных КФХ республики намолочено 905,5 тыс. тонн зерна при урожайности 32 ц/га. Валовой сбор текущего года превышает прошлогодний показатель на 31,8%, сообщает Министерство сельского хозяйства Чувашии. Высокая урожайность в Красноармейском (36,8 ц/га), Цивильском (35,8 ц/га) и Канашском (35,5 ц/га) районах.
Уборка картофеля продолжается в 19 муниципальных районах. Картофель убран с 1,2 тыс. га, при урожайности 195,7 ц/га собрано 23,4 тыс. тонн. В 14 районах идет уборка овощей открытого грунта. Овощи убраны с площади 109 га, при урожайности 362,6 ц/га собрано 4 тыс. тонн.
Думают сельчане и об урожае следующего года — на 14 сентября посеяно 88,6 тыс. га озимых зерновых, что составляет 84,4% к плану сева.

Опубликовано: 14 сентября 2020 г.


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