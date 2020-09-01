Глава ЦИК Чувашии рассказал об особенностях нынешней избирательной кампании

На очередной пресс-конференции в Едином информационном центре выборов, которая прошла поздним вечером 12 сентября, председатель Центральной избирательной комиссии Чувашии Александр Цветков отметил, что выборы в этом году, как и ожидалось, не стали лёгкими ни для одной из партий.

Конкуренция в этом году гораздо острее, в том числе и за счёт большого числа кандидатов. Что, конечно, тоже создаёт сложности как для избирателей, так и для избиркомов. Большая проблема, по словам Цветкова, заключается в том, что кандидаты не всегда в совершенстве знают требования законов. Были, например, такие, кто не указывал в биографических данных судимость. А законодательство уже давно изменилось, и сейчас даже если судимость снята и погашена, данные о ней должны быть известны избирателям.

Не обошел стороной Александр Иванович и тему отдельных нарушений на избирательных участках в районах республики. Он рассказал, что сообщения о случаях незаконной агитации время от времени поступают, уже было несколько выездов для их проверки, некоторые сообщения подтвердились.

Подводя итог, Александр Цветков озвучил данные по явке в районах республики на 21:00 12 сентября. Наибольшее число проголосовавших было в Алатырском районе — 56,43% явки, а самое наименьшее в городе Шумерля — 23,7% избирателей. По мнению руководителя ЦИК Чувашии, эти цифры свидетельствуют об интересе избирателей республики к выборам.

Семен Алицев