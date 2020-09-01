Кандидат от партии пенсионеров сделал свой выбор

Сегодня утром выполнил свой гражданский долг Николай Степанов, кандидат на должность Главы Республики от Партии пенсионеров. Он пришел на избирательный участок в гимназии № 5 г. Чебоксары. Пройдя все процедуры, связанные с безопасностью из-за пандемии коронвируса, он отдал свой голос на выборах Главы Чувашии и депутатов органов местного самоуправления.

«Сегодня для всех жителей Чувашии особый день, потому что они выбирают свое будущее. Из истории России и республики мы прекрасно помним, что, кого мы выбираем, тот нас и ведет. Поэтому очень важно, чтобы каждый из нас проявил активность в этом вопросе. Зачастую бывает так, что человек не сделал свой выбор, а потом сидит и говорит, что все у нас плохо. И чтобы этого не случилось, я призываю всех наших избирателей прийти на свои избирательные участки и сделать осознанный выбор своего будущего, будущего своих детей и родителей», — заявил журналистам Николай Степанов.

Так же он отметил, что хочет видеть республику цветущей, сильной и чтобы каждый житель чувствовал себя защищенным и уверенным в завтрашнем дне.

Игорь Васильев