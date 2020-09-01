Кандидат от партии пенсионеров сделал свой выбор

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Сегодня утром выполнил свой гражданский долг Николай Степанов, кандидат на должность Главы Республики от Партии пенсионеров. Он пришел на избирательный участок в гимназии № 5 г. Чебоксары. Пройдя все процедуры, связанные с безопасностью из-за пандемии коронвируса, он отдал свой голос на выборах Главы Чувашии и депутатов органов местного самоуправления.

«Сегодня для всех жителей Чувашии особый день, потому что они выбирают свое будущее. Из истории России и республики мы прекрасно помним, что, кого мы выбираем, тот нас и ведет. Поэтому очень важно, чтобы каждый из нас проявил активность в этом вопросе. Зачастую бывает так, что человек не сделал свой выбор, а потом сидит и говорит, что все у нас плохо. И чтобы этого не случилось, я призываю всех наших избирателей прийти на свои избирательные участки и сделать осознанный выбор своего будущего, будущего своих детей и родителей», — заявил журналистам Николай Степанов.

Так же он отметил, что хочет видеть республику цветущей, сильной и чтобы каждый житель чувствовал себя защищенным и уверенным в завтрашнем дне.

 

Игорь Васильев

Опубликовано: 13 сентября 2020 г.


Читайте также:

Временно исполняющим обязанности Главы Чувашии назначен Олег Николаев
Подведены итоги конкурса на лучшее новогоднее оформление населенных пунктов
От скаутов к пионерам: как в Чувашии появились первые детские организации
Игорю Молякову жители Чувашии предлагают и в Госдуму ездить на велосипеде
В Чувашии большие стройки будут планировать "пятилетками"
Олег Николаев сложил с себя полномочия руководителя "Справедливой России" в Чувашии
ТАСС: Олег Николаев пока не делал заявления об участии в выборах Главы республики
Новое правительство Чувашии "помолодело". Средний возраст - 50,2 года

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.