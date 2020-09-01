За два дня в Чувашии проголосовала треть избирателей

35 с половиной процентов проголосовавших- с таким стартовым капиталом Чувашия встретила третий, основной день голосования. Об этом на начавшейся в 9 утра пресс- конференции сообщил председатель ЦИК республики Александр Цветков. Причем в некоторых районах за два дня явка составила 50 и более процентов. В лидерах Яльчикский район-69 процентов проголосовавших. На втором месте Красные Четаи — 60 процентов. Традиционно в городах явка чуть ниже, отметил Цветков. В Канаше и Шумерле например за два дня проголосовали 23 процента избирателей, в Новочебоксарске и Чебоксарах порядка 27. Но за день эти цифры конечно, существенно изменятся .

Не по долгу службы, а как представитель электората отправится на избирательный участок и председатель ЦИК. » Пока ещё не успел проголосовать, но сегодня, в первой половине дня обязательно это сделаю, — сообщил Александр Цветков корреспонденту «СЧ». Голосовать он будет на участке по месту жительства, в новом корпусе сельскохозяйственного университета.

Сразу после пресс-конференции отправился делать свой выбор и Дмитрий Донсков, возглавляющий штаб общественных наблюдателей. А вот предусмотрительный руководитель выборного информцентра Александр Белов сделал это заранее- на своем участке он проголосовал 11 сентября.

Фото chuvash.er.ru