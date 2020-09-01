Кинотеатры возобновляют работу

«Ситуация в целом стабильная, но все-таки осень, дети пошли в школу, поэтому контроль ослаблять нельзя», — обозначил задачу врио Главы Чувашии Олег Николаев, открывая заседание Оперштаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Чувашии.

Решением Оперштаба сняты ограничения с кинотеатров. «Мы проанализировали ситуацию и считаем, что регулирование числа посадочных мест и интервал по времени между сеансами позволят обеспечить безопасность зрителей во время просмотра фильмов», — сообщила руководитель Минкультуры Роза Лизакова. До директоров кинотеатров, по ее словам, будут доведены все рекомендации Роспотребнадзора. В Чувашии, кстати, сейчас шесть частных кинотеатров, а также 16 кинозалов, открытых на базе учреждений культуры.