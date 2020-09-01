Ракету-носитель «Союз-5» украсит чувашская символика и портрет Андрияна Николаева

Автор: Екатерина КазнинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Как сообщает на своей странице в Инстаграме заместитель председателя правительства республики — руководитель Минэкономразвития Дмитрий Краснов, договоренность об этом достигнута во время визита гендиректора госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина на предприятие «Сеспель» (именно там, как уже писала «СЧ», производится оборудование для «Союза-5»). Краснов также рассказал Дмитрию Рогозину о большой заинтересованности других предприятий республики в сотрудничестве с ГК «Роскосмос». «Договорились о совместной встрече наших предприятий с руководством ЦЭНКИ (Центр эксплуатации наземно-космической инфраструктуры) в октябре этого года», — сообщает он.

Опубликовано: 9 сентября 2020 г.


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