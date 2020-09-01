В Чебоксарах завершился сезон речной навигации

За два с небольшим летних месяца столичные трамвайчики перевезли по Волге около 30 тыс. пассажиров. Отметим, в прошлом году чебоксарцы остались без навигации. Нынче работа речного транспорта возобновилась благодаря поддержке города и правительства республики. Маршрут «Чебоксары — поселок Сосновка» открыли с 20 июня, а на Левобережный пляж трамвайчик начал ходить с 5 июля. Как сообщают в администрации Чебоксар, в бюджете города на 2020 год были предусмотрены расходы на компенсацию недополученных доходов от перевозки пассажиров речным транспортом в размере 7,9 млн рублей. Еще 7,8 млн рублей направила республика, чтобы возместить часть затрат на закупку оборудования для обеспечения безопасности на водном транспорте.