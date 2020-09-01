Садики в Чувашии заработали в полную силу

Со вчерашнего дня в Чувашии возобновлена полноценная работа детских садов. Такое решение принято на заседании оперштаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

Если ранее из-за ограничений в садиках разрешены были лишь дежурные группы для детей работающих родителей, то теперь двери открыты для всех 76,5 тысячи юных жителей республики, которые, по данным Минобразования Чувашии, посещают детсады и дошкольные группы при школах. При этом обязательно строгое соблюдение всех санитарных требований: утренний фильтр, минимум контактов между воспитателями и группами. При условии социального дистанцирования разрешена также деятельность архивов и музеев. В театрах и концертных залах можно проводить репетиции, но без зрителей.