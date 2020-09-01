Глава Вурнарского района подал в отставку

Сегодня, 3 сентября, Вурнарское районное Собрание депутатов приняло отставку главы администрации района Леонида Николаева. Официально он написал заявление по собственному желанию. Но на это его явно подтолкнул нелицеприятный факт – срыв сроков капитального ремонта местной школы.

Ситуацию в образовательном учреждении врио Главы Чувашии Олег Николаев назвал «пожаром в Вурнарах». 1 сентября он лично посмотрел, что там творится. Из-за безответственности местных властей и нерасторопности подрядчика без праздника в День знаний остались 817 школьников.

Пока ученики начальных классов вынуждены будут учиться в старом здании школы, построенном почти сто лет назад. А ребят из среднего и старшего звена временно переведут на дистанционное обучение.

Чтобы дети смогли как можно быстрее пойти в обновленную школу, руководитель региона Олег Николаев поручил республиканской службе единого заказчика и Минстрою Чувашии взять завершение ремонта на свой контроль. В Вурнары будут направлены дополнительные специалисты, чтобы справиться с капремонтом в максимально короткие сроки.