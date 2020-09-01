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Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

МАРАТ ХУСНУЛЛИН
заместитель председателя правительства России

«Несмотря на объективную ситуацию с коронавирусом, правительству Чувашии удалось обеспечить необходимый потенциал роста отрасли жилищного строительства. Совместно с федеральными структурами были разработаны новые механизмы, которые позволят сократить сроки завершения строительства проблемных домов. Очень важно личное участие руководителя региона в решении такого рода вопросов. Важные темы, которые действительно волнуют людей, от решения этих проблем зависит социальное самочувствие жителей республики. Мы видим активную позицию руководства региона, мы ее, конечно, поддерживаем».

Опубликовано: 2 сентября 2020 г.


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