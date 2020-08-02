Шесть представителей Чувашии выступят на Кубке России по легкой атлетике

В ближайший уикэнд центром отечественной легкой атлетики будет Брянск, где пройдут соревнования в рамках Кубка России. Чувашию представят несколько атлетов, включая действующую чемпионку мира в прыжках с шестом Анжелику Сидорову. Она, как известно, во всероссийском зачете защищает цвета Москвы и Чувашии. Как сообщает пресс-служба республиканского Минспорта, в забегах на 100 и 200 м выйдут на старт чувашские атлеты Марина Максимова и Константин Орлов, в забеге на 10000 м — Михаил Рыбаков. Кроме того, Виктория Жилина выступит в прыжках в длину, а Сергей Морозов — в высоту.