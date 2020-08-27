Кандидаты на пост Главы Чувашии встретились в прямом эфире

Критикуя — предлагай

«Никто никого не побил и соком не облил», — так в шутку подвели зрители итоги дебатов кандидатов на должность Главы республики. Встреча прошла на днях в прямом эфире Национального телевидения и действительно оказалась достаточно спокойной. Изюминку в происходящее внесло участие в дебатах врио Главы Чувашии Олега Николаева — руководители республики в нашем регионе обычно избегали подобных встреч.

В стартовом блоке передачи претенденты на высокий пост рассказывали о себе. Все как один — жители Чувашии с достойным жизненным опытом за плечами и своим взглядом на проблемы региона. Правда, один из кандидатов сразу решил действовать «от противного» и заявил, что «Москва навязывает региону свой выбор», имея в виду временно исполняющего обязанности Главы республики. Олег Николаев, впрочем, остался абсолютно спокоен и ответ приберег на конец встречи.

Во второй части обмена мнениями кандидатам было предложено осветить пути развития промышленности Чувашии. Большинство четко отметили проблемы отрасли, но не смогли сформулировать способы их решения. Выдвиженец «Партии пенсионеров» Николай Степанов заявил: проблема в руководителях предприятий и в том, что гиганты зачастую не могут перестроиться под нужды рынка, продолжая выпускать свою основную продукцию. Представитель КПРФ Александр Андреев предположил, что инвесторы получают недостаточно помощи от правительства республики, а сами инвестпроекты непонятны населению региона. Олег Николаев по пунктам перечислил, что уже сделано сформированной им командой и какие действия будут предприняты в случае его избрания руководителем региона. Правительству нужен четкий план работы с промышленными предприятиями, необходимо создавать новые рабочие места и комфортную среду для проживания в целом, вокруг крупных предприятий нужно развивать более мелкие…

«С главой Минпромторга встретиться я не смог», — намекнул на отсутствие необходимых полномочий еще один участник дебатов, Константин Степанов от ЛДПР. Говоря, в общем-то, верные вещи об упущениях в развитии промышленности, он не учел одного — эти упущения не назовешь зоной ответственности его соперников. Спикер пообещал провести в случае своего избрания полную ревизию отрасли при помощи ФСБ и МВД. Представитель партии «Патриоты России» Сергей Матвеев посетовал на низкий уровень промышленности Чувашии и предложил обратить взор на опыт Татарстана, а также снизить налоговую ставку для промышленных предприятий.

«Как остановить отток населения республики в другие регионы?» — такой вопрос задала кандидатам ведущая дебатов. В ответ один из них произнес громкие слова о коррупции, другой вспомнил обанкротившиеся предприятия, третий привел примеры конфликта интересов в районах Чувашии и предложил журналистам поучаствовать в освещении коррупционных скандалов… «Дайте предприятиям участвовать в развитии территорий!» — заявил Сергей Матвеев, приведя в пример Алатырь. «И кто мешает?» — прошептали с задних рядов зрители. Олег Николаев с критикой согласился — инвестклимат улучшать надо. Именно над этим сейчас работает правительство, начавшее работу над пятилетним планом развития республики.

АЛЕКСАНДР ЦВЕТКОВ,

председатель Центризбиркома Чувашии: — Сегодня прошло уникальное для нашей политической действительности событие, в котором приняли участие все без исключения кандидаты, в том числе и исполняющий обязанности Главы Чувашии Олег Николаев, — до этого руководители такого уровня на один ринг с противниками не выходили. Возможно, кому-то не хватило динамики, но по содержанию встреча оказалось интересной и наполненной смыслом.

Обсуждали кандидаты также ЖКХ, медицину, образование… Под конец «разогрелись» и начали шутить, в эфире даже прозвучала пара вопросов соперникам. Слушатели, наконец, расщедрились на аплодисменты, а с трибун зазвучали громкие заявления вроде «сделать жизнь лучше», «выключайте телевизор, дальше ничего интересного»…

«Секунда на телевидении стоит триста рублей, у меня хватит денег всего на три секунды», — сострил представитель ЛДПР, «забыв» о положенном каждому бесплатном эфирном времени. А выдвиженец КПРФ поинтересовался у действующего руководителя республики, как он относится к возможности возврата прямых выборов глав районов. Николаев ответил на это, что все предусмотрено законом, возможные изменения нужно обсуждать на площадке Госсовета Чувашии. «Насчет того, что людей заставляют голосовать за назначенца.., — вернулся он к началу дебатов. — Никто никого не заставляет, для изъявления воли и существуют выборы».

КСТАТИ

Приглашают наблюдателей

Вчера прошло первое заседание инициативной группы Штаба общественного наблюдения за выборами (ШОН). На нем руководителем Штаба избран Дмитрий Донсков, возглавляющий проект «Создание в Чувашии точек роста России».

Напомним, ШОН был организован 18 августа на базе Общественной палаты республики, а до этого с инициативой создания подобной структуры выступил врио Главы Чувашии Олег Николаев. Назначение Штаба — содействие проведению честных, конкурентных и максимально прозрачных выборов Главы республики и депутатов муниципальных собраний Чувашии. Для выполнения этих задач ШОН должен привлечь к работе более двух тысяч наблюдателей.

Дмитрий Донсков заявил, что ШОН должен включить в себя как можно больше различных политических и общественных сторон, чтобы собрать по-настоящему заинтересованный коллектив. «Мы приглашаем в Штаб представителей политических партий, представителей кандидатов на должность Главы Чувашии и представителей депутатов, выдвигающихся в муниципальные собрания. Также мы ждем в свои ряды жителей Чувашии и представителей некоммерческих организаций», — сказал он.

Михаил Сидоров