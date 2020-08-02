С ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 эвакуировали более 500 человек из-за сообщения о бомбе

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

На предприятие поступило анонимное сообщение о заложенных взрывных устройствах в административных и производственных корпусах, рассказал руководитель регионального центра стратегических коммуникаций ПАО «Т Плюс» по Марий Эл и Чувашии.

Эвакуирован весь персонал йошкар-олинской ТЭЦ-2, новочебоксарской ТЭЦ-3 и чебоксарской ТЭЦ-2. На смене остается только оперативный персонал. Информация о заложенной бомбе до сих пор проверяется.

За август сотрудников ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 эвакуируют уже второй раз. Предыдущее предупреждение о взрывном устройстве на предприятии поступало 10 августа.

Опубликовано: 24 августа 2020 г.


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