Баланс воспроизводства и выбытия лесов в Чувашии планируется достичь к 2024 году

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

За счет воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология» к 2024 году в регионе планируется достигнуть баланса выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100%.

Только в 2020 году запланированы мероприятия на сумму 58,7 млн рублей. Это увеличение площади лесовосстановления, формирование запаса семян лесных растений, приобретение лесохозяйственного оборудования, приобретение лесопожарной техники и оборудования.

Кроме того, активисты занимаются искусственным лесовосстановлением, высаживая саженцы во время экологических и патриотических акций регионального и федерального уровней. В Чувашии в сохранении лесов принимают участие РЭОО «Зеленый город», выпускники школы экологистов «Зелёный драйвер», молодежный клуб на базе Чувашского республиканского отделения общественной организации «Русское географическое общество», направление «Экодесант» Волонтерского центра ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова», Чувашское республиканского отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны природы», волонтеры города Чебоксары и другие общественные организации.

Опубликовано: 22 августа 2020 г.


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