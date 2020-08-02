На совещании в ПФР Олег Николаев рассказал, как и где пенсионеры смогут заниматься спортом

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Выступая на совещании в отделении Пенсионного фонда Российской Федерации по Чувашской Республике, в котором приняли участие начальники территориальных органов ПФР в Чувашии и представители Регионального отделения Союза пенсионеров, Олег Николаев сказал, что перед правительством республики стоит задача создать условия, чтобы старшее поколение могло заниматься физкультурой и спортом.

Напомним, что 17 августа был подписан соответствующий указ, в котором обозначены дополнительные меры по привлечению граждан старшего поколения к активному спортивному образу жизни. Согласно документу люди «элегантного» возраста смогут бесплатно заниматься физкультурой на базе республиканских спортивных учреждений в периоды их минимальной загруженности. Планируется, что занятия будут проводить волонтёры, студенты, инструкторы по физической культуре и спорту. В ближайшее время будут определены дни и часы для таких бесплатных занятий.

«Это решение было выработано на площадке Кабинета Министров Чувашии для того, чтобы, с одной стороны, люди старшего возраста имели возможность оздоравливаться, с другой – в рамках межведомственного взаимодействия граждане могли получать, в том числе, и рекомендации Минздрава о типе физических нагрузок, их формах, длительности занятий на тренажерах, чтобы занятия спортом приносили максимальную пользу», — пояснил Олег Николаев.

 

Фото чувашинформ.рф

Опубликовано: 20 августа 2020 г.


Читайте также:

Временно исполняющим обязанности Главы Чувашии назначен Олег Николаев
Олег Николаев: «Нам надо сконцентрироваться, прежде всего, на достижении национальных целей..."
Олег Николаев заявил о намерении повысить эффективность консультативно-совещательных органов при Гла...
В Чувашии прошли учения медперсонала при появлении больных коронавирусом
Врио Главы Чувашии Олег Николаев провел свою первую еженедельную правительственную планерку
Финалистами конкурса «Лидеры России» стали четыре представителя Чувашии
Цитата номера
Врио Главы Чувашии Олег Николаев навестил участницу войны

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.