Старшекурсники смогут преподавать в школах Чебоксар

На базе Чувашского государственного педагогического университета им. И.Я. Яковлева состоялся круглый стол по вопросу трудоустройства студентов старших курсов в столичные школы.

8 июня 2020 года Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал федеральный закон, который даёт возможность студентам старших курсов, учащимся по специальностям и направлениям подготовки «Образование и педагогические науки», преподавать в школах, если они успешно прошли промежуточную аттестацию не менее чем за три года обучения, а вести занятия по дополнительным общеобразовательным программам в кружках и секциях студентам профильных вузов можно будет уже после 2 курса. Соответствующие поправки внесены в федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации».

С инициативой о привлечении к работе в общеобразовательные организации студентов старших курсов к вузам столицы вышло Управление образования города Чебоксары. Потребность в педагогических кадрах обусловлена увеличением количества детей, открытием дополнительных начальных классов и новых школ в строящихся микрорайонах города.

В рамках круглого стола были обсуждены вопросы трудоустройства, графика работы студентов и социальной защиты, а также оказание материальной поддержки работающим старшекурсникам.

Студенты же получат возможность раннего входа в профессию, наработку навыков и адаптацию в наиболее комфортном режиме. В конечном счёте это сотрудничество позволит привлечь большее количество молодых специалистов в педагогическую среду.

«На сегодняшний день у нас с ЧГПУ им. И.Я. Яковлева выработано решение о разработке дорожной карты для того, чтобы в следующем учебном году укрепить взаимосвязь между школами города Чебоксары и педагогическим университетом. Это нужно для того, чтобы директора активно включались в жизнь факультетов, а факультеты, в свою очередь, участвовали в жизни столичных образовательных организаций. Считаем, что это в большей степени позволит решить кадровый вопрос, который сегодня стоит на повестке дня», — отметил начальник управления образования администрации г. Чебоксары Дмитрий Захаров.