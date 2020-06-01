Стационары разгружают за счет выздоровевших пациентов

Ситуация медленно, но неуклонно улучшается

Сегодня состоялся брифинг министра здравоохранения Чувашии Владимира Степанова. Он рассказал, что пациентов, заболевших новым коронавирусом, в республике насчитывается 4 112, а выздоровевших – 2 261 человек.

Это значит, что тех, кто выздоровел, уже больше половины. То есть ситуация медленно, но улучшается, хотя больных все еще много. Решена проблема заполненности стационаров. Достаточно долгое время врачи не имели возможности выписывать уже выздоровевших пациентов из больниц, потому что ждали результатов анализов от 7 до 10 дней. Получалось, что места в палатах занимали пациенты, не нуждающиеся в лечении, в то время, как для новых больных приходилось перепрофилировать дополнительные лечебные учреждения. По согласованию с руководителем Управления Роспотребнадзора по Чувашии Надеждой Луговской была изменена маршрутизация тестов на Covid–19. Теперь в лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии в первую очередь делают тесты пациентов, которых готовят к выписке и вновь заболевших. Это позволит разгрузить стационары.

Для жителей республики, имеющих хронические заболевания, и нуждающихся в госпитализации, сейчас устраивают стационары на дому по типу дневных стационаров. Это означает, что пациентов осматривает врач, снабжает их бесплатными лекарствами, если надо, консультирует у узких специалистов. При необходимости приходят медсестры, чтобы сделать инъекции. Территориальный фонд обязательного медицинского страхования разработал для таких случаев специальный тариф для оплаты труда медиков и приобретения необходимых препаратов.

Что касается надбавок медикам, которые работают с пациентами, инфицированными новой коронавирусной инфекцией, то 8,5 тыс. сотрудников стационаров, скорой помощи и других лечебных учреждений уже получили все причитающиеся им выплаты.

На вопрос журналистов о том, нужно ли лечить людей, у которых коронавирус не вызывает никаких симптомов, министр ответил, что врачи лечат не вирус, а человека. И все решается индивидуально. В республики также есть дети, у которых выявлен Covid–19, но, к счастью, ни одного тяжелого случая с осложнениями не выявлено.

В заключение Владимир Степанов попросил жителей республики не паниковать, если поднялась температура или появились признаки ОРВИ. Кроме Covid–19 есть и другие заболевания, они никуда не делись, поэтому надо вызвать врача и спокойно начать лечение. Как показывает практика, у температурящих жителей республики с симптомами простуды коронавирус выявляется только в половине случаев. Остальные болеют уже привычными нам ОРЗ. Которые, кстати, тоже могут дать осложнения, если переносить их на ногах.