Автобусное сообщение с Ядрином пока не открыто

На минувшей неделе в республике возобновлено движение автобусов по межмуниципальным междугородным маршрутам. Решение об этом было принято на очередном заседании Оперативного штаба по предупреждению коронавируса, а затем врио Главы Чувашии внес соответствующие поправки в Указ от 3 апреля. До этого, напомним, автобусы возили пассажиров только по пригородным межмуниципальным маршрутам, с расстоянием не более 50 километров.

Правда, на линии вернулись не все автобусы. Как пояснили «СЧ» в Минтрансе Чувашии, пока не будет возобновлено транспортное сообщение с городом Ядрин — из-за сложившейся там эпидемиологической обстановки. А для пассажиров всех остальных маршрутов обязательным остается соблюдение масочного режима в салонах автобусов и на остановках.