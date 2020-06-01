Автобусное сообщение с Ядрином пока не открыто

Автор: Екатерина КазнинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

На минувшей неделе в республике возобновлено движение автобусов по межмуниципальным междугородным маршрутам. Решение об этом было принято на очередном заседании Оперативного штаба по предупреждению коронавируса, а затем врио Главы Чувашии внес соответствующие поправки в Указ от 3 апреля. До этого, напомним, автобусы возили пассажиров только по пригородным межмуниципальным маршрутам, с расстоянием не более 50 километров.

Правда, на линии вернулись не все автобусы. Как пояснили «СЧ» в Минтрансе Чувашии, пока не будет возобновлено транспортное сообщение с городом Ядрин — из-за сложившейся там эпидемиологической обстановки. А для пассажиров всех остальных маршрутов обязательным остается соблюдение масочного режима в салонах автобусов и на остановках.

Опубликовано: 16 июня 2020 г.


Читайте также:

В Чувашии прошли учения медперсонала при появлении больных коронавирусом
В России - почти самое дешевое в Европе автомобильное топливо
Цитата номера
В субботу Базовый проезд перекроют, участников "Лыжни России" отвезут автобусы
Улицы Цивильска очищал от снега тракторист без "прав"
На еженедельных планерках врио Главы Чувашии изменилась риторика: больше конкретики, жестче контроль
На правительственной планерке обсудили рост экономики, производство медицинских масок и строительств...
Красная площадь. Митинг в честь автопробега Москва — Каракумы — Москва, 1933 год

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.