ЛПХ планируется компенсировать низкие закупочные цены на молоко

Как уже сообщалось, по поручению врио Главы республики Олега Николаева подготовлен проект правительственного постановления о правилах предоставления субсидий на возмещение части затрат на содержание дойных коров в личных подсобных хозяйствах.

Тема закупочных цен на молоко — одна из наиболее острых на селе. Если у сельхозорганизаций они, как правило, достаточно высокие, то частников закупщики не балуют. В иные годы цены опускались так, что выгодней было слить молоко в овраг.

Сельчане постоянно просили руководство республики разобраться, наконец, с этой несправедливостью и повысить закупочную цену на молоко. Ведь оно часто единственный источник их доходов. При этом многие, видимо, просто не знают, что данный товар не подлежит регулированию в части рыночной цены, и приходится только уповать на сознательность закупщиков. А с этим совсем плохо… Единственный путь — поддержка из бюджета, что, наконец, и должно произойти.

Вышеназванный документ появляется впервые. В 2010 году, жутко засушливом, крестьянам выделялись небольшие субсидии, но — на приобретение кормов. Тюк сена тогда стоил до 5 тысяч рублей. А вот непосредственно на компенсацию затрат на содержание буренок, а в итоге на возмещение недоданной закупщиками цены деньги выделяются впервые. Немаловажно, что данная мера поддержки должна заработать именно сейчас, в начале лета. Оно считается порой «большого молока», когда его становится больше, а закупка соответственно дешевеет.

На селе уже осведомлены о запланированной поддержке, у людей явно поднялось настроение. Помощь будет выделяться из расчета на одну голову крупного рогатого скота: одна корова — 2300 рублей, две коровы — 3300 рублей за каждую, три и выше — 4300 рублей. Господдержкой планируется охватить порядка 22 тысяч личных подсобных хозяйств, в собственности которых находится чуть более 56 тысяч коров.

На эти цели из бюджета республики будет выделено 185 млн рублей. К выплатам планируется приступить уже в конце июня. Чтобы их получить, надо будет обратиться с заявлением в администрацию своего сельского поселения.

Вчера мы связались с администрацией Исаковского сельского поселения Красноармейского района. По словам специалиста Елены Афанасьевой, здесь готовы принимать заявления. Мы попросили дать контакты сельчан, имеющих свою молочную ферму, на что Елена скромно ответила, что они с мужем держат четырех буренок. Согласно обещанной поддержке, рассчитывают получить, выходит, без малого 17 тысяч рублей. В настоящее время молоко продают закупщику по 16 рублей за литр. (В мае в среднем по району цена опускалась до 14 рублей). С учетом субсидии доход семьи в пересчете на литр молока заметно вырастет.

На подворье Виталия Афанасьева из села Исаково шесть дойных коров. Молоком они с супругой занялись недавно, но уже почувствовали, что называется, вкус. Особенно после того, как узнали о субсидиях. Рассчитывают получить более 25 тысяч рублей помощи, которая очень кстати придется на покупку недостающих кормов. Это в конечном итоге тоже как бы скомпенсирует не сильно высокую, по мнению Виталия, цену закупки молока.

Ренат Хайбуллин из Исакова держит двух буренок, по столько же его мама, сестра и брат. В совокупности они смогут получить более 24 тысяч рублей — по 6600 на каждое подворье. Всего в ЛПХ района, сказали нам в райадминистрации, насчитывается более 2 тысяч коров. Многие держат по четыре и больше голов. А на дворе одного жителя из села Большая Шатьма аж 37 буренок. Нетрудно подсчитать, какую сумму субсидии он сможет получить…