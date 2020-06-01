Заболеваемость коронавирусом в Чувашии не дает снять ограничения

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

5 июня врио Главы Чувашии Олег Николаев провел очередное заседание оперативного штаба по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции. На совещании обсудили показатели мониторинга заболеваемости и распространения COVID-19.

Как сообщила руководитель Управления Роспотребнадздора по Чувашии Надежда Луговская, республика еще не готова переходить на I этап снятия ограничений. Для этого необходима устойчивая тенденция к снижению заболеваемости и отсутствие осложнений санитарно-эпидемиологической обстановки.

Пока норме соответствует два из трех базовых параметров, разработанных Роспотребнадзором, на которые должны ориентироваться регионы, выходя из режима ограничений. Коэффициент распространения инфекции в Чувашии равен 0,97 при рекомендованном показателе не более единицы. Охват тестированием на коронавирус на 100 тыс. жителей – 121,4 при норме 70. Однако процент свободного коечного фонда пока составляет только 29%, в то время, когда для снятия ограничений рекомендован показатель в 50% и более.

С начала пандемии вирус СOVID-19 подтвержден у 3311 человек, включая 36 несовершеннолетних. «Анализ заболеваемости на 4 июня показал, что 40% заболевших – это неработающее население, в основном пенсионеры, 21,4% – государственные и муниципальные служащие, 17,8% – медицинские работники, 7% — рабочие, 7%- дети», – сообщила Надежда Луговская.

В антирейтинге по числу заболевших лидирующие позиции удерживают Ядринский, Чебоксарский, Моргаушский, Комсомольский районы и город Чебоксары.

«Заболевающих пока больше, чем выздоравливающих. Достаточно большое количество людей находятся в стационарах. Учреждения здравоохранения разворачивают все новые койки для лечения больных коронавирусной инфекцией. Но, как уже было сказано, заболевающие заполняют этот коечный фонд, и это нам пока не позволяет дойти до уровня, когда количество свободных коек будет больше, чем 50%», – заметил Олег Николаев.

Руководитель региона подчеркнул, что сейчас важно не терять бдительности и держать ситуацию под контролем. Он также напомнил о важности соблюдения принятых противоэпидемических мер в предстоящие выходные. На них выпадают два больших церковных праздника – Родительская суббота и Троица.

«Мы предприняли все меры, чтобы не допустить большого скопления людей на кладбищах и в храмах. Прошу должностных лиц собранно и слаженно отрабатывать эти периоды, чтобы сегодняшний хрупкий баланс перевернуть в сторону стабильного и поступательного укрощения ситуации», – заключил врио Главы Чувашии.

Опубликовано: 5 июня 2020 г.


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