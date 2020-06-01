Учебное плавание на маминой «Калине» в исполнении двух нетрезвых приятелей

«Мокрое» дело пришлось расследовать в выходные инспекторам ОГИБДД УМВД России по г. Чебоксары. К приезду экипажа «Лада Калина» «дрейфовала» возле берега Волги, вот-вот грозя уйти в «дальнее плавание».

Виновниками купания «железного коня» оказались сразу двое местных жителей. Подвыпивший чебоксарец уступил место за рулем такому же «трезвому» приятелю, чтобы подучить его вождению. Ученик превзошел учителя в бестолковости: при движении по набережной Волги задним ходом «Калина» сползла с обрыва прямо в воду.

Поняв, что спасти машину без эвакуатора не удастся, жертвы «кораблекрушения» были вынуждены обратиться за помощью. «Инструктора» больше волновала судьба четырехколесного друга. Собственником транспортного средства является мама молодого человека, и ее гнев страшил парня больше других возможных последствий. А они, естественно, не заставили себя долго ждать.

Как сообщил инспектор ДПС Александр Алеев, в отношении горе-педагога был составлен материал за передачу авто лицу без прав и в нетрезвом состоянии, что также карается лишением прав. Его друг прямо со «стажировки» отправился в спецприемник отбывать административный арест 10 суток. А услуги эвакуатора и штрафплощадки — это уже мелочи. Так сказать, приложение к уроку.

После этого «внеурочного» плавания и учитель, и ученик надолго станут «сухопутными».

Фото УГИБДД МВД по Чувашии