Агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Чувашии со стабильным прогнозом

Об этом сообщает пресс-служба Минфина республики.

Аналитики положительно оценили рост доходов бюджета (за 2019 год они увеличились на 18,1% по сравнению с 2018 годом) и высокую диверсификацию налоговой базы региона (доля крупнейшего налогоплательщика составила 4,7% в налоговых доходах).

На рейтинговой оценке также позитивно сказался уровень капитальных вложений в общем объеме расходов (по итогам 2019 года их доля составила 12,7%) и то, что в структуре расходов преобладает социальная направленность.

Кроме того, эксперты обозначили оптимальную политику региона по управлению государственным долгом. Отношение долга на 1 января 2020 года к собственным доходам составило 33,8%. По итогам 2020 года долг ожидается в размере 10,1 млрд рублей, долговая нагрузка на уровне 31,8%. Отмечаются высокие показатели ликвидности: у региона имеются остатки денежных средств на счетах, открытая кредитная линия и доступ к казначейским кредитам для покрытия кассовых разрывов.