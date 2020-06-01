За прошлый год Росреестр по Чувашии пополнил местный бюджет на 120 миллионов рублей

Автор: Людмила СмагинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Всего в бюджеты различных уровней поступило 287 миллионов рублей. Руководитель Управления Росреестра Екатерина Карпеева отмечает, что основная часть перечисленных поступлений складывается из уплаты государственной пошлины за оформление недвижимости. Доходы распределяются между федеральным, республиканским и местным бюджетами.

Рост финансовых поступлений в казну республики и муниципальных образований зависит от работы МФЦ. Чем больше юридических лиц и жителей региона обращаются за госуслугами в части постановки объектов на кадастровый учет и оформления прав собственности на недвижимость в многофункциональные центры, тем больше денег непосредственно перечисляется в бюджеты субъекта и муниципалитетов.

Доход от сделок, оформленных в электронной форме, полностью уходит в федеральный бюджет. С января 2020 года вступили в силу изменения в закон Чувашии о регулировании бюджетных правоотношений. С этого года перераспределение доходов от госпошлины за юридически значимые действия выглядит следующим образом: 20% перечисляется в республиканский, 30% — в муниципальный, 50% — в федеральный бюджеты.

Есть и другие существенные изменения. Если раньше плата за предоставление сведений из Единого государственного реестра недвижимости, которые выдавала кадастровая палата, полностью «оседала» в регионе, то начиная с 1 января 2020 года это уже источник дохода федерального бюджета.

Кроме того, штрафы, взимаемые за нарушения земельного законодательства, теперь тоже будут пополнять федеральную казну, а не местную, как это было до нынешнего года. Местный бюджет может рассчитывать только на взыскания, назначенные по результатам проверок муниципального контроля.

Опубликовано: 4 июня 2020 г.


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