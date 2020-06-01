Приставы списали деньги со счета тезки янтиковского должника из Ленинградской области

Житель Ленинградской области пожаловался на судебных приставов нашей республики, необоснованно списавших с его банковского счета по двум исполнительным производствам более 19 тысяч рублей.

Прокуратура установила, что судебными приставами возбуждено исполнительное производство о взыскании с жителя Янтиковского района задолженности в пользу кредитных организаций. При этом анкетные данные должника — жителя этого района и заявителя из Ленинградской области полностью совпадают. В результате произошла ошибочная идентификация должника — после запроса приставом сведений об имущественном положении в регистрирующих органах и кредитных организациях был наложен арест на счет «двойника», с которого в дальнейшем списаны деньги.

По итогам проверки прокуратура внесла в адрес руководителя УФССП по Чувашии представление об устранении выявленных нарушений и привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности, которое находится на рассмотрении. Необоснованно списанные средства возвращены жителю Ленинградской области, нарушения прав гражданина устранены.

В прокуратуре пояснили, что сейчас для идентификации должника используются фамилия, имя, отчество и дата рождения, а также с первого октября 2019 года — страховой номер индивидуального лицевого счета, идентификационный номер налогоплательщика, что позволяет избежать ошибочной идентификации.